Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 00:58

Вокруг Армянской атомной электростанции (АЭС) разворачиваются события, вызывающие серьезное беспокойство. Всегда тревожно, когда старая проблема обрастает новыми нюансами. Ну, а когда это происходит в соседней Армении, значит, надо обязательно ждать какого-нибудь подвоха. Неделю назад Армянская АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта была подключена к единой энергосистеме страны. Таким образом, срок её эксплуатации продлили еще на несколько лет, что, вызывает вполне понятную тревогу в соседних странах. Полагаем, не необязательно быть специалистами в области ядерной физики, чтобы понять, какую опасность для региона представляет технически безнадежно устаревшая АЭС, которую, вдобавок, построили в сейсмоопасной зоне.

Напомним, что Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году. Два её энергоблока оснащены советскими ядерными реакторами первого поколения ВВЭР-440, она вырабатывает до 45 процентов всей производимой в Армении электроэнергии, которой хватает не только для внутреннего потребления, но и для экспорта. Утвержденная правительством Армении стратегическая программа развития национальной энергетики предусматривает продление срока эксплуатации АЭС вплоть до 2026 года, а также строительство новой атомной электростанции совместно с российской государственной корпорацией «Росатом» в лице её подрядчика АО «Русатом Сервис». Уже в этом месяце в Армению прибудет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, чтобы обсудить вопросы продления срока эксплуатации действующей, а также строительство на территории Армении новой АЭС. На фоне росийско-армянских заверений о том, что ремонт всех узлов АЭС был проведен на предельно качественном уровне, не следует забывать, что модернизация или замена корпуса реактора, который считается основным элементом ядерной установки, технически невозможны. Специалисты АО «Русатом Сервис» почти два года готовились к проведению восстановительного отжига корпуса ядерного реактора, для чего на армянскую АЭС была доставлена и смонтирована установка высотой с двухэтажный дом, которая, по словам российских ремонтников, позволила восстановить характеристики металлической обшивки ядерного реактора на… 80–85 процентов. Другими словами, защитная прочность корпуса реактора, защищая внешнюю среду от радиации, ослабла на 15–20 процентов и, примерно, настолько же возросла опасность радиоактивного излучения, грозящая региону Южного Кавказа.