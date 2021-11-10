Армянская АЭС: что старая, что новая – проблемы все те же! наш комментарий
Вокруг Армянской атомной электростанции (АЭС) разворачиваются события, вызывающие серьезное беспокойство. Всегда тревожно, когда старая проблема обрастает новыми нюансами. Ну, а когда это происходит в соседней Армении, значит, надо обязательно ждать какого-нибудь подвоха.
Неделю назад Армянская АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта была подключена к единой энергосистеме страны. Таким образом, срок её эксплуатации продлили еще на несколько лет, что, вызывает вполне понятную тревогу в соседних странах. Полагаем, не необязательно быть специалистами в области ядерной физики, чтобы понять, какую опасность для региона представляет технически безнадежно устаревшая АЭС, которую, вдобавок, построили в сейсмоопасной зоне.
Напомним, что Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году. Два её энергоблока оснащены советскими ядерными реакторами первого поколения ВВЭР-440, она вырабатывает до 45 процентов всей производимой в Армении электроэнергии, которой хватает не только для внутреннего потребления, но и для экспорта.
Утвержденная правительством Армении стратегическая программа развития национальной энергетики предусматривает продление срока эксплуатации АЭС вплоть до 2026 года, а также строительство новой атомной электростанции совместно с российской государственной корпорацией «Росатом» в лице её подрядчика АО «Русатом Сервис».
Уже в этом месяце в Армению прибудет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, чтобы обсудить вопросы продления срока эксплуатации действующей, а также строительство на территории Армении новой АЭС.
На фоне росийско-армянских заверений о том, что ремонт всех узлов АЭС был проведен на предельно качественном уровне, не следует забывать, что модернизация или замена корпуса реактора, который считается основным элементом ядерной установки, технически невозможны. Специалисты АО «Русатом Сервис» почти два года готовились к проведению восстановительного отжига корпуса ядерного реактора, для чего на армянскую АЭС была доставлена и смонтирована установка высотой с двухэтажный дом, которая, по словам российских ремонтников, позволила восстановить характеристики металлической обшивки ядерного реактора на… 80–85 процентов. Другими словами, защитная прочность корпуса реактора, защищая внешнюю среду от радиации, ослабла на 15–20 процентов и, примерно, настолько же возросла опасность радиоактивного излучения, грозящая региону Южного Кавказа.
Правда, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, принадлежащая Роману Троценко горнорудная группа GeoProMining, которая недавно приобрела у Армении долю в Зангезурском медно-молибденовом комбинате, ведет серьезные переговоры о строительстве в 2025 году на территории республики новой АЭС.
С одной стороны, эта новость могла бы ослабить напряженность в отношениях Еревана со своими региональными соседями. Однако с другой, трудно быть уверенными в том, что Армения, испытывающая острые финансовые проблемы, может позволить себе реализацию проекта стоимостью в десятки миллиардов долларов.
Настораживает и другой фактор. Еще весной этого года американский политолог Питер Тейс рекомендовал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) теснее сотрудничать с Европолом и Интерполом, дабы полностью пресечь контрабанду радиоактивных веществ, поступающих из Армении.
Зная о безответственном отношении Еревана к использованию на Мецаморской АЭС радиоактивных материалов, эксперт прямо призвал ЕС, Европейское сообщество по атомной энергии и МАГАТЭ тесно сотрудничать с руководством Службы госбезопасности Грузии, правительством Азербайджана и другими региональными институтами,
«Нет и не может быть оправданий тому, что руководство МАГАТЭ почти не реагирует на то, как армянское руководство, фактически, вовлечено в незаконный оборот радиоактивных веществ, происходящий на международных границах между Арменией и Грузией», - заявил Тейс.
Слова американского политолога приобретают особый смысл именно сейчас, спустя два года после приостановки работы реакторов и выгрузки ураново-графитных стержней, когда начало эксплуатации старой и планы по строительству новой АЭС создают благоприятные условия для контрабандистов, торгующих источниками «невидимой смерти».
Это - большая опасность не только для региона Южного Кавказа. И международная общественность обязана поднять свой голос против новых угроз.