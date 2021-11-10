Армянская вендетта: Багдасаров оскорбил антироссийского армянского политика ВИДЕО
9 ноября во время митинга в Ереване Ваге Гаспарян, возглавляющий избирательный список партии «Национально-демократический полюс», выступил с антироссийской риторикой.
В своем выступлении Гаспарян обвинили Россию во всех бедах Армении и заявил, что русские и армяне вовсе не дружественные народы.
Данное выступление политика вызвало неоднозначную реакцию, в том числе в России.
Сегодня военный эксперт армянского происхождения Семен Багдасаров в эфире «Соловьёв LIVE» с использованием ненормативной лексики ответил Гаспаряну.