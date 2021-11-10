Эстония хочет отгородиться от России забором реакция Кремля
Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке на страну", заявил сегодня министр обороны Калле Лаанет, сообщает РИА Новости.
Эстония не имеет общей границы с Беларусью, но опасается, что нелегальные мигранты из Беларуси могут проникнуть в страну с территории России.
По словам Лаанета, Беларусь продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой, поэтому нужно принять необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о перспективе размещения колючей проволоки на границе России и Эстонии.
По её словам, ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о готовности военнослужащих разместить на границе с Россией 130 км заградительной проволоки, чтобы подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну».
«От русских хакеров, наверное», — написала Захарова в Telegram.