Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке на страну", заявил сегодня министр обороны Калле Лаанет, сообщает РИА Новости.

Эстония не имеет общей границы с Беларусью, но опасается, что нелегальные мигранты из Беларуси могут проникнуть в страну с территории России.

По словам Лаанета, Беларусь продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой, поэтому нужно принять необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии.