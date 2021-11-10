Минск заявил о возвращении двух тысяч нелегалов

Беларусь предприняла все возможное, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов и вернула на родину около 2 тысяч человек. Об этом сказал министр иностранных дел страны Владимир Макей в интревью, обнародованном на сайте ведомства в пятницу, 12 ноября, передает Korrespondent.

"Мы буквально месяц назад лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2000 граждан мы отправили обратно – граждан, прибывших из других стран и не имеющих оформленных соответствующим образом документов. А отправка каждого гражданина связана также и с финансовыми затратами государства", – сказал Макей.