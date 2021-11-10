Минск заявил о возвращении двух тысяч нелегалов
Беларусь предприняла все возможное, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов и вернула на родину около 2 тысяч человек. Об этом сказал министр иностранных дел страны Владимир Макей в интревью, обнародованном на сайте ведомства в пятницу, 12 ноября, передает Korrespondent.
"Мы буквально месяц назад лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2000 граждан мы отправили обратно – граждан, прибывших из других стран и не имеющих оформленных соответствующим образом документов. А отправка каждого гражданина связана также и с финансовыми затратами государства", – сказал Макей.
По словам министра, Минск неоднократно предлагал ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы, но "ни одного ответа на наши предложения мы не получили".
Макей считает, что "именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции".
"Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры и многим другим", – пожаловался министр.