«Это проблема»: Байден обеспокоен ситуацией в Беларуси
Президент США Джо Байден в пятницу выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси из-за кризиса с мигрантами, пытающимися прорваться на территорию Польши и Литвы.
«Мы считаем, что это проблема», - сказал Байден, выступая перед журналистами в Кэмп-Дэвиде.
Он также отметил, что Соединенные Штаты выразили России свою озабоченность ситуацией.
«Мы сообщили о нашей обеспокоенности России и также рассказали о нашей озабоченности Беларуси», - сказал Байден.