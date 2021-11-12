«Это проблема»: Байден обеспокоен ситуацией в Беларуси

Президент США Джо Байден в пятницу выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси из-за кризиса с мигрантами, пытающимися прорваться на территорию Польши и Литвы.

«Мы считаем, что это проблема», - сказал Байден, выступая перед журналистами в Кэмп-Дэвиде.

Он также отметил, что Соединенные Штаты выразили России свою озабоченность ситуацией.

«Мы сообщили о нашей обеспокоенности России и также рассказали о нашей озабоченности Беларуси», - сказал Байден.