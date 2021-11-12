Коронавирус у соседей: последняя статистика
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки в Армении увеличилось на 1 251, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
За последние 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 42 человека.
За все время пандемии в Армении выявлен 328 081 случай инфицирования, скончались 8 347 человек.
В Грузии за последние сутки коронавирус подтвердили у 4 565 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
За минувшие 24 часа скончались 78 пациентов, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат.
С начала пандемии в стране выявлен 780 391 случай заражения, скончались 10 894 человека.