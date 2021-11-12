В заявлении говорится: "13 ноября в 07:12 часов гражданин Армении Норайр Мирзоян (1975 года рождения), ехавший по шоссе Ханкенди - Лачин из азербайджанского города Ханкенди на автомобиле марки «Mercedes Benz» с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER в направлении города Лачин, и другие члены преступной группировки, приобретя ручные гранаты марки «РГД-5» и другое огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, совершили террористический акт на территории Азербайджанской Республики с целью умышленного убийства".

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление об инциденте близ села Дашалты под Шушой, где армянский террорист бросил гранату в азербайджанских военнослужащих.

В официальном сообщении ведомств указывается, что Н. Мирзоян вышел из управляемого им автомобиля и бросил гранату в сторону военнослужащих N-ской воинской части Вооруженных сил Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, несущих службу у села Дашалты близ города Шуша, подвергнув их жизнь опасности. В результате инцидента военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.1 (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 29, 120.2.3 (покушение на убийство потерпевшего или близких родственников в связи с исполнением им служебного долга или общественного долга), 29, 120.2.4 ( покушение на убийство с особой жестокостью), 214.2.3 (терроризм, совершенный с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), а также по статьям 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенные организованной группой) и др. УК Азербайджана.

В настоящее время по делу ведутся интенсивные следственно-оперативные мероприятия.