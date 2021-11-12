Вооруженное нападение на аптеку в Баку: есть раненые
В Хатаинском районе на одну из аптек по улице М.Хади произошло вооруженное нападение, передает Qafqazinfo.
Сообщается, что во время инцидента 41-летний Азер Самедов получил ножевое ранение в живот, а 22-летний Натиг Аббасов – в ногу и спину. Оба раненых были доставлены в больницу на карете скорой помощи.
Также стало известно, что нападение совершил житель столицы 44-летний Мехдихан Джафаров.
Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника продолжаются.