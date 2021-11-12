В Азербайджане увеличились пенсионные выплаты

За 10 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты по пенсионному обеспечению увеличились на 117 млн манатов и составили 3 млрд 848 млн манатов. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В январе-октябре 2021 года на выплату пенсий было направлено 3 миллиарда 848 млн манатов, что на 3,1%, или 117 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячный размер пенсий увеличился на 10% до 331 маната, в то время как среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 8,5% до 358 манатов.

С начала 2019 года назначение пенсий в Азербайджане стало электронным. В результате этого граждане могут оформлять пенсии в проактивной форме посредством электронной системы без подачи заявления и соответствующих документов. На сегодняшний день 46 тысячам человек, в том числе 20,3 тысячам человек за 10 месяцев 2021 года, была определена пенсия посредством электронной системы.

Сообщается, что показателем принятия мер по усилению социальной защиты пенсионеров является устойчивая динамика роста выплачиваемых им средств.