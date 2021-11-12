Путин: перекрытие газа в Европу навредит отношениям России и Беларуси

«Перекрытие Белоруссией газа в Европу нанесет большой урон энергетике Евросоюза и не будет способствовать развитию отношений России с Белоруссией». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал странам Запада подумать, прежде чем вводить санкции против Минска. Белорусский лидер пригрозил закрытием магистрального экспортного газопровода Ямал - Европа, часть которого проходит через страну, в случае закрытия границ.