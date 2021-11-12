Правящая партия Армении «Гражданский договор» организовала фуршет для сбора средств в одном из самых дорогих ереванских ресторанов – «Ливингстон», пишет газета «Грапарак».

Сообщается, что на благотворительном фуршете присутствовали представители власти, однако олигархов не было. Не исключается, что они просто перечислили финансовые средства, чтобы не показываться там. Из бизнесменов присутствовал только Хачатур Сукиасян.

Статья в «Грапарак» вышла с заголовком: «Чем хуже обстоят дела в стране, тем лучше идут дела у власти, но при этом они не отказываются от «лишнего куска».

Также издание отмечает, что в конце мероприятия так и не было объявлено, сколько средств собрано.