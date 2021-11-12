В Турции все еще празднуют победу над Арменией

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии участвовали первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный консул Пакистана в Стамбуле Билал Хан Паша, депутат от Партии справедливости и развития Шамиль Айрым, супруга шехида полковник-лейтенанта Рагуфа Оруджева Севиндж Ализаде, лидер иракских туркмен Эршад Салихи, слушатель Университета национальной обороны Турции майор Джошгун Гулиев и другие. В своих выступлениях они поздравили победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанцев мира и весь тюркский мир с этим грандиозным праздником.

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Руководитель Турецко-азербайджанского общества солидарности и культуры в Стамбуле (İSTAD) Сафар Каракоюнлу, консул Азербайджана в Стамбуле Анар Ахундов, председатель Женского объединения Азери-Тюрк Танзиля Рустамханлы, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым в своих выступлениях на мероприятии, организованном İSTAD на судне “Валиде Султан”, еще раз подчеркнули значение политической поддержки, оказанной Турцией Азербайджану во время Отечественной войны. Выражалась уверенность в том, что дружба и братство Азербайджана и Турции, идущих по жизни под лозунгом “Одна нация - два государства”, будут вечны.