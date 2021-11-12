В Турции все еще празднуют победу над Арменией
В Стамбуле состоялась торжественная церемония по случаю Дня Победы, организованная Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Федерацией турецко-азербайджанских обществ.
Как сообщает haqqin.az, в мероприятии участвовали первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный консул Пакистана в Стамбуле Билал Хан Паша, депутат от Партии справедливости и развития Шамиль Айрым, супруга шехида полковник-лейтенанта Рагуфа Оруджева Севиндж Ализаде, лидер иракских туркмен Эршад Салихи, слушатель Университета национальной обороны Турции майор Джошгун Гулиев и другие. В своих выступлениях они поздравили победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанцев мира и весь тюркский мир с этим грандиозным праздником.
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Руководитель Турецко-азербайджанского общества солидарности и культуры в Стамбуле (İSTAD) Сафар Каракоюнлу, консул Азербайджана в Стамбуле Анар Ахундов, председатель Женского объединения Азери-Тюрк Танзиля Рустамханлы, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым в своих выступлениях на мероприятии, организованном İSTAD на судне “Валиде Султан”, еще раз подчеркнули значение политической поддержки, оказанной Турцией Азербайджану во время Отечественной войны. Выражалась уверенность в том, что дружба и братство Азербайджана и Турции, идущих по жизни под лозунгом “Одна нация - два государства”, будут вечны.
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На мероприятии под названием “Это – наша общая Победа”, организованном в столице Турции Анкаре Бакинским международным центром мультикультурализма совместно с Обществом азербайджанской культуры и искусства ANKA, созданным с целью представления азербайджанской культуры на международной арене, было отмечено, что во время 44-дневной войны каждый, кто считает себя азербайджанцем и турком, всей душой находился рядом с Родиной, а сердце его с волнением билось в ожидании Победы, что азербайджанский народ и азербайджанцы мира, тесно сплотившись вокруг победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, одержали великую Победу.
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В турецком городе Эскишехир с большим воодушевлением был отмечен День Победы.
По случаю этого праздника Общество азербайджанцев Эскишехира организовало в выставочном центре под открытым небом в городском парке “Едилер” фотовыставку, где представило около 50 фотоснимков, рассказывающих о 44-дневной Отечественной войне. Как местные жители, так и общественно-политические круги проявили большой интерес к выставке.
Затем состоялось шествие в честь Победы от парка “Едилер” до находящегося в центре города мемориала “Улус аныты”. Принимавшие участие в акции члены Общества, а также обучающиеся в Эскишехире азербайджанские студенты несли флаги Азербайджана и Турции, факелы и плакаты, посвященные Отечественной войне.