Вопрос о создании велосипедных полос и остановок отражен в “Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы” и Генеральном плане города Баку.

В Баку продолжаются меры по популяризации велосипедного транспорта и созданию связанной с ним инфраструктуры. Бакинское транспортное агентство разработало план мероприятий по развитию велосипедного транспорта. Так, строительство велосипедной инфраструктуры будет охватывать центр города и прилегающие районы, что в будущем сформирует сеть велосипедных дорожек.

Учитывая пользу велосипедного транспорта для формирования здорового образа жизни, а также для улучшения экологической среды города, Бакинское транспортное агентство тесно сотрудничает в этом направлении с Международным общественным объединением IDEA.

На сегодняшний день начато сооружение велодорожки протяженностью 7,5 км, охватывающей центральные улицы и проспекты города, а также бульвар. Дорожка шириной 1.5 метра в обоих направлениях строится в соответствии с действующими нормами и стандартами.

Велосипедную инфраструктуру планируется построить в двух направлениях:

1. Учитывая безопасность и меньшую затрату времени, на участках, где позволяет дорожная инфраструктура через соответствующие разметочные и горизонтальные линии разметки.

2. На других территориях с проведением строительно-монтажных работ.

Стоит отметить, что в этом году было проложено два км велосипедных дорожек, связывающих кардиологический санаторий в Бильгя и другие лечебно-оздоровительные центры. Согласно Генеральному плану города, к 2027 году в Баку планируется проложить 63,5 километра велосипедных дорожек, а к 2040 году - 251 километр.