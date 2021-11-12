Синоптики обещают хорошую погоду в Баку
В воскресенье, 14 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно и будет дуть умеренный северный ветер. Есть вероятность дождей в некоторых частях полуострова. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 12-14 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 768 мм ртутного столба до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.