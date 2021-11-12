Редакционная 13:48

В Стамбуле завершился VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Два года успешной программы развития организации, разработанной Азербайджаном, позволили Тюркскому союзу встать на путь трансрегионального объединения - бывший ТЮРКСОЙ отныне превратился в Организацию тюркских государств (ОТГ). С общим объемом ВВП более чем в $1 трлн и растущим рынком, превышающим 150 млн человек, ОТГ в перспективе станет серьезной региональной системой в евразийской интеграционной макрогруппе. Выполняя обещанное Азербайджан возглавил Тюркский совет и приступил к реализации своей стратегии спустя десять лет после его основания в Нахчыване, в 2009 году. Был пройден серьезный стартовый период, где были заложены концептуальные основы для будущего продвижения к зоне свободной торговли и безвизовому передвижению граждан в сторону Турции.

Теперь уже очевидно, что ОТГ будет развиваться как открытая трансрегиональная организация, использующая механизмы свободных экономических зон и зон свободной торговли соседних объединений. Напомним, что Тюркский союз состоит из участников СНГ/ЕАЭС, а один из членов объединения - Венгрия, ведущий связующий узел для Центральной и Восточной Европы. Поэтому именно в этом сочетании "сопряжённых объединений" происходит экономическая деятельность тюркского объединения. При этом его участники, прежде всего лидеры - Турция и Азербайджан выстраивают собственную зону свободной торговли, где уже утвержден начальный перечень товаров, освобожденных от пошлин, кроме того, между ними оформлена безвизовая зона. Но одна из центральных проблем трансрегиональной структуры - прерывность и инфраструктурная разомкнутость в связи с карабахским конфликтом. В октябре 2019 года, когда Азербайджан заступал на "капитанский мостик" во главе структуры, Ильхам Алиев в докладе на саммите сформулировал задачу таким образом: "Как вы знаете, Нахчыван отделен от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур - древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол Тюркского мира". По существу дела, эта фраза стала лейтмотивом и определила последующие действия и собственно достижения Баку в решении этой задачи.

И хотя в Армении тогда это оценили как угрозу своему суверенитету, на самом деле речь идёт об исправлении транспортно-инфраструктурной разомкнутости географического пространства тюркского мира, играющего роль моста между макрорегионами Европы и Азии. Вынужденное военное решение карабахского конфликта фактически максимально приблизило к окончательному сращиванию этого разрыва в зангезурском/нахчыванском коридоре. Поэтому закономерно, что главным героем и символом перехода Тюркского совета в Организацию тюркских государств стал Ильхам Алиев - президенту Азербайджана был вручён Высший орден тюркского мира.

Давайте вкратце перечислим, какие основные шаги были сделаны тюркской группой под руководством Баку за эти два года: - подготовлена и утверждена стратегия на 2020-2025 годы и стратегический документ "Turkic World Vision-2040", отражающий видение тюркского мира на период 2020-2040. В данном документе отражена будущая проектная интеграция тюркского пространства - в политике, экономике, культуре, образовании, туризме, молодежной политике; - основой кластерного промышленного развития общего пространства выбрана модель свободных экономических зон. В октябре 2021 года Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании об обмене информацией и опытом в сфере различных экономических зон между государственными органами стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств» (ССТГ). Данный меморандум был подписан 10 сентября 2021 года в Баку в рамках десятой встречи министров экономики государств-членов ССТГ. Ответственным за выполнение пунктов данного документа определено министерство экономики Азербайджана; - вступление Узбекистана в Тюркский совет. Потенциально это приведет к росту взаимного товарооборота между странами-членами с $7 млрд до $12 млрд в год. Ключевым механизмом развития в общем пространстве Минэкономики Азербайджана предлагает сделать совместный Инвестиционный фонд. Тюркская группа на рубеже 2020 года вложила в экономику Азербайджана около $12,3 млрд. В свою очередь, Азербайджан инвестировал в экономики тюркоязычных стран порядка $15,3 млрд. Доля всей группы во внешней торговле Азербайджана составляет 17,9%.

Основное ядро вложений - турецкая экономика. Однако ежегодно вся тюркская группа импортирует продукцию на более чем $260 млрд. Поэтому расширение товарооборота на внешние по отношению к группе регионы - основная задача организации, наравне с наращиванием внутренней торговли, скрепляющей общее пространство; - создание общей медиаплатформы и группы сопряжённых проектов. Данный шаг является существенным достижением в согласованной информационной политике. Основной узел этой политики - договоренность о формировании совместной медиаплатформы "Турция-Азербайджан" от 10 декабря 2020 года; - задачи постконфликтного восстановления Карабахского и Западно-Зангезурского экономических районов. В данном случае здесь решаются сразу две задачи. Во-первых, на базе "карабахских подрядов" возникает экспериментальная площадка, где создаются практические условия для множества сопряжённых и совместных проектов субъектов экономической деятельности всех тюркских государств. Во-вторых, "чистое поле" опустошенных конфликтом территорий позволяет совершить на них "посев" совершенно новой хозяйственно-экономической и социальной инфраструктуры, полностью обращённой в будущее. Своеобразный чистый лист, на котором можно создать собственный оригинальный проект видения развития аграрных территорий XXI века, несколько десятилетий отдыхавших от хозяйственной деятельности. Тюркскому миру дана совершенно оригинальная и редкая возможность сформулировать свое "утро завтрашнего дня", с использованием самых передовых технологий.

"Тюркский металл" и опора на Россию В заключение несколько слов о текущем и среднесрочном потенциале торгово-интеграционного взаимодействия. Одна из тем перспективной экономической координации Организации тюркских государств - взаимодействие в совместном агроэкспорте, прежде всего в Россию. Ряд прогнозов по 2022 году указывает на рост продовольственной инфляции, которой будет способствовать и плохой урожай по многим культурам в РФ. По данным отраслевой российской аналитики АБ-центра, в 2021 году овощей из открытого грунта будет собрано в диапазоне 4,7-5 млн тонн (в 2020 году собрали 5,4 млн тонн) - то есть сбор российских овощей снизится минимум на 10%. Причина падения не только поздняя весна, засушливое лето, но и аномально холодный сентябрь. Недостающие объёмы овощей (картофеля, моркови, репчатого лука и т.д.) придётся добирать на зарубежных рынках, и это из-за слабого рубля скажется на конечных ценах. Один из ключевых ресурсов российского импорта овощей находится в группе тюркских государств. Вторая перспективная тема развития организации - координация в цветной металлургии. Стала трюизмом фраза "Цветные металлы – это новая нефть". Энергетический переход ведёт к их суперциклу Согласно недавнему анализу Eurasia Review, цены на медь, никель, кобальт и литий могут достичь исторических пиков в течение беспрецедентного длительного периода при сценарии с нулевыми выбросами, при этом общая стоимость производства вырастет более чем в 4 раза за период 2021-2040 гг. Это значит, что новые резервы связанные с добычей в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии могут быть использованы как на внешних по отношению к организации рынках потребителей, так и на авто предприятиях Турции, выпускающих электромобили.