Благотворительная акция AzerGold в Международный день незрячих фото
Закрытое акционерное общество AzerGold осуществило очередную акцию в рамках политики корпоративной социальной ответственности.
В Международный день незрячих, 13 ноября, AzerGold пожертвовало Гянджинскому региональному информационному центру для людей с ограниченными возможностями инновативные устройства, позволяющие изучать азбуку Брайля в более легкой и интерактивной форме.
Наряду с этим сотрудники AzerGold посетили семьи нескольких граждан с нарушениями зрения, проживающих в Дашкесанском районе, и преподнесли им устройства “Braille Teach”.
Отметим, что устройства “Braille Teach”, способствующие индивидуальному обучению азбуке Брайля, особенно важны для дошкольников в организации их досуга посредством аудиокниг и игр и предусмотривают развитие устной речи и умственное развитие слабовидящих и незрячих детей. Устройства делают возможным изучение специального алфавита и освоение математических навыков без участия тифлопедагога.
В рамках акции изобретатель устройства, специалист Центра координации и анализа Четвертой промышленной революции Рашид Алиев представил подробную информацию по использованию устройства. Он отметил, что данное устройство было одобрено Министерством образования и Национальным институтом слабовидящих Великобритании.
С целью стимулирования уровня изучения алфавита и математических навыков в продолжение проекта планируется проведение конкурса среди обладателей устройства.
Целью проекта наряду с оказанием поддержки людям с ограниченными возможностями и способствованию их адаптации к общественной жизни является также поддержка местных стартаперов.
Отметим, что Международный день незрячих учрежден решением Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания к проблемам нарушения зрения. Дата связана с именем французского педагога Валентина Гаюи, родившегося 13 ноября 1745 года. Он впервые в мире за собственные средства создал специальные шрифты и занялся обучением людей с ограничениями зрения.