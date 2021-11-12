Закрытое акционерное общество AzerGold осуществило очередную акцию в рамках политики корпоративной социальной ответственности.

В Международный день незрячих, 13 ноября, AzerGold пожертвовало Гянджинскому региональному информационному центру для людей с ограниченными возможностями инновативные устройства, позволяющие изучать азбуку Брайля в более легкой и интерактивной форме.

Наряду с этим сотрудники AzerGold посетили семьи нескольких граждан с нарушениями зрения, проживающих в Дашкесанском районе, и преподнесли им устройства “Braille Teach”.

Отметим, что устройства “Braille Teach”, способствующие индивидуальному обучению азбуке Брайля, особенно важны для дошкольников в организации их досуга посредством аудиокниг и игр и предусмотривают развитие устной речи и умственное развитие слабовидящих и незрячих детей. Устройства делают возможным изучение специального алфавита и освоение математических навыков без участия тифлопедагога.