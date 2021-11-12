Доходы бюджета предусматриваются в размере 26,816 млрд манатов, что на 5,5% или 1,389 млрд манатов больше прогноза на текущий год. При этом нефтяные доходы составят 54,8% или 14,690 млрд манатов, а ненефтяные - 45,2% или 12,126 млрд млн. манатов. Государственная налоговая служба Минэкономики обеспечит поступление 8,820 млрд манатов, что на 21,7 % или 1,570 млрд манатов больше прогноза на текущий год. По линии Государственного таможенного комитета прогнозируется поступление в бюджет 4.260 млрд манатов, что на 9,2% или 360 млн манатов больше прогноза на текущий год. Прогнозируются еще внебюджетные поступления бюджетных организаций в размере 760 млн манатов, а также другие поступления – 266 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2022 год обеспечивают финансирование лишь 89,7% его расходов. Это заявление министра финансов Самира Шарифова в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству вызвало у некоторых недоумение. Мол, как это может быть, чтобы расходы на 11% превышали доходы? И вот как это объясняет сам министр.

Еще 12 млрд манатов поступлений составят трансферты в госбюджет из Нефтяного фонда. Но даже этих денег не хватит, чтобы обеспечить прогнозы правительства по расходам, которые вплотную приближаются к 30 млрд манатам. А ведь прогнозные доходы государственного бюджета на

2022 год, по словам председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, превысят показатели всех прошлых лет. Да, доходы бюджета возросли до рекордного уровня, но еще больше возросли и расходы. В результате прогнозируется дефицит бюджета в размере около 3 млрд манатов, который, безусловно, требует погашения. И Минфин его обеспечит за счет поступлений от приватизации (114 млн манатов), внешних и внутренних заимствований (1,693 млрд манатов и остатка на едином казначейском счете (1,256 млрд манатов).

Вроде бы все разложено по полочкам. Возможно, это могло бы удовлетворить депутатов. Но сам Шарифов, видимо, остался не совсем доволен приведенными миллиардными показателями. Причем, как по доходной части бюджета, так и по его дефициту.

По его словам, много вопросов при разработке проекта госбюджета-2022 возникло в сфере налоговых и таможенных сборов. Минфин при подготовке госбюджета выполняет координирующую функцию между органами, обеспечивающими доходную часть. А это в основном налоговая и таможенная службы. И дискуссии при обсуждении доходов проходят в напряженной обстановке. Дело в том, что Кабинет министров имеет соответствующие правила по прогнозированию налоговых

поступлений с учетом доходов как по нефтяному, так и по ненефтяному секторам. Они всегда составляются на основе макроэкономических прогнозов. И при этом нередко у каждого ведомства бывают свои расчеты, которые и приходится согласовывать.

И как бы ни старалось правительство, расходы всегда оказываются выше доходов. Поэтому много вопросов связано и с дефицитом бюджета. Почти половина из почти 3-миллиардного дефицита, а именно 1,5 млрд манатов, связана с исполнением доходов. А остальная часть - с исполнением расходов. Любое производство старается закладывать в прогнозы больше средств, чем требуется на самом деле, чтобы к концу года не остаться без денег. Так и в бюджете - к концу года после исполнении всех расходов накапливаются излишние средства. Такая же картина наблюдается и при исполнении расходов, связанных с освоением иностранных кредитов. Так, кстати, происходит и в текущем году. Налоговые поступления госбюджета уже превысили прогнозный показатель на 20,2% или 1,670 млрд манатов, а таможенные поступления - на 12,4% или 352 млн манатов. В бюджете образовался профицит в 159 млн манатов, хотя по прогнозу ожидался дефицит в 839 млн манатов. К концу этого года профицит бюджета ожидается на уровне 1,5 млрд манатов. Вот и сократится трансферт из Нефтяного фонда на 850 млн манатов, а сэкономленные средства будут переведены на следующий, то есть 2022 год.

И вот что особо следует отметить. Сегодня министра финансов, кажется, больше беспокоит не доходная, а расходная часть бюджета. Отметив высокие показатели, достигнутые в исполнения госбюджета, он в то же время признает, что есть некоторые задержки в исполнении расходов. И, по его расчетам, неисполнение расходов бюджета составит 1,2-1,3 млрд манатов. А при такой ситуации и следующий год может сложиться профицитным.