В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий Османов был задержан в Наримановском районе. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли один автомат Калашникова и 30 патронов.

Сотрудники полиции Наримановского района Баку задержали мужчину, который разгуливал по улице с автоматом Калашникова, сообщает АПА.

Задержанный заявил, что нашел автомат несколько лет назад, однако не сдал его правоохранительным органам.

По данному факту в отделении полиции Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка и ношение огнестрельного оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) УК АР.

По решению Наримановского районного суда Рустам Османов заключен под стражу, расследование продолжается.