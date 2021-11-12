Предприятие государственного концерна «Укроборонпром» будет производить мобильного боевого робота, созданного для выполнения военных задач. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Безэкипажные наземные компактные машины предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых заданий, особенно для огневой поддержки и разминирования» , - говорится в сообщении.

Как гласит пресс-релиз, мобильный боевой робот — один из пяти проектов для оборонной сферы, которые приняли участие в конкурсе и стали финалистами в соперничестве стартапов Sikorsky Challenge-2021.

Производить роботов будут на заводе «Меридиан» имени С.П.Королева, который входит в состав госконцерна «Укроборонпром», а маркетинговое сопровождение обеспечит холдинг Sikorsky Challenge.

«Это должно стать еще одним удачным примером сотрудничества между наукой и производством. Наш приоритет на сегодня — налаживание производства мобильных роботов для армии, которые могут значительно усилить обороноспособность нашего государства и дарить мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики», - сказала директор по развитию завода «Меридиан» Ольга Руденко.