Украина готовит боевых роботов против беспилотников наш обзор
Предприятие государственного концерна «Укроборонпром» будет производить мобильного боевого робота, созданного для выполнения военных задач. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
«Безэкипажные наземные компактные машины предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых заданий, особенно для огневой поддержки и разминирования» , - говорится в сообщении.
Как гласит пресс-релиз, мобильный боевой робот — один из пяти проектов для оборонной сферы, которые приняли участие в конкурсе и стали финалистами в соперничестве стартапов Sikorsky Challenge-2021.
Производить роботов будут на заводе «Меридиан» имени С.П.Королева, который входит в состав госконцерна «Укроборонпром», а маркетинговое сопровождение обеспечит холдинг Sikorsky Challenge.
«Это должно стать еще одним удачным примером сотрудничества между наукой и производством. Наш приоритет на сегодня — налаживание производства мобильных роботов для армии, которые могут значительно усилить обороноспособность нашего государства и дарить мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики», - сказала директор по развитию завода «Меридиан» Ольга Руденко.
Представитель предприятия добавила, что остальные четыре проекта касаются противодействию вражеским беспилотникам, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, а также создание электрического двигателя. Все они будут запущены в производство в ближайшее время.
Недавно в оборонном концерне сообщили о выпуске в Украине - впервые за годы независимости - боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов. Ранее страна полностью в этой области зависела от поставок из-за рубежа. Война на Донбассе дала серьезный толчок отечественным разработкам и производству новых видов оружия и техники.
Собственно, и успех Отечественной войны Азербайджана по освобождению оккупированных районов показал и Украине верный путь переоснащения армии современными средствами боевых действий. Как не раз сообщал haqqin.az, уже стартовало и развивается сотрудничество в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией — одним из лидеров этого сегмента оборонной отрасли в мире.