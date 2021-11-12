Польша обвинила Беларусь в обеспечении мигрантов слезоточивым газом
Польские пограничники заявили, что белорусские военные ночью разрушали забор на границе, ослепив поляков лазерным лучом, передают «Известия».
«Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали уничтожать временное заграждение на границе. Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом», — сообщило ведомство пограничной стражи Польши.
В сообщении также отмечается, что рядом с белорусскими военными группа из около ста мигрантов ожидала возможности нелегального пересечения границы.
«Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков. Мы пресекли эту и другие попытки нелегального пересечения границы», — заявили в ведомстве.
По данным пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 219 попыток нелегального перехода границы из Беларуси в Польшу, задержаны трое граждан Ирака, в отношении 78 человек принято решение о выдворении с территории Польши. За помощь нелегалам в пересечении границы задержан один гражданин Польши.
Напомним, что ранее в этот день около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.