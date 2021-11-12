Польша обвинила Беларусь в обеспечении мигрантов слезоточивым газом

Польские пограничники заявили, что белорусские военные ночью разрушали забор на границе, ослепив поляков лазерным лучом, передают «Известия».

«Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали уничтожать временное заграждение на границе. Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом», — сообщило ведомство пограничной стражи Польши.

В сообщении также отмечается, что рядом с белорусскими военными группа из около ста мигрантов ожидала возможности нелегального пересечения границы.

«Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков. Мы пресекли эту и другие попытки нелегального пересечения границы», — заявили в ведомстве.