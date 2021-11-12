Прокуратура Ходжалы о найденных останках в селе Баллы Гая

Сегодня в прокуратуру Ходжалинского района поступила информация по факту обнаружения останков тела неизвестного человека на территории села Баллы Гая Геранбойского района. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места обнаружения тела и его фрагментов.

В настоящее время в районной прокуратуре проводится расследование с целью установления личности погибшего и причины его смерти.