Один из лидеров оппозиции поздравил Ильхама Алиева

Один из лидеров азербайджанской оппозиции, депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с получением Высшего ордена тюркского мира.

«От имени партии «Великое созидание» поздравляю президента страны, председателя партии «Новый Азербайджан» господина Ильхама Алиева с этим событием. Это действительно высокая оценка азербайджанского народа и государства, и самое главное, нашей Карабахской победы», - говорится в поздравлении Фазиля Мустафы.

Напомним, что на проходившем накануне в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств президент Азербайджана Ильхам Алиев был награжден Высшим орденом тюркского мира. Награду главе азербайджанского государства вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.