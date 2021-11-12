Лукашенко: все что делает Польша – это «дядя Сэм» отмашку дал

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Европе в настоящее время нет серьезных лидеров, иначе Запад не проводил бы санкционную политику в отношении официального Минска. Об этом он сказал главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

«Поэтому в Европе нет сегодня мощных лидеров. Идут какие-то драчки, накаты друг на друга. Обеднела, обнищала Европа. В противном случае они бы никогда себя не вели так по отношению к Беларуси», - сказал он.

Лукашенко утверждает, что «все, что делают поляки вразрез с Евросоюзом, - это «дядя Сэм» отмашку дал».

«Запад и украинцы: «Вот там Лукашенко с Путиным: что Путин скажет - Лукашенко делает... Они там вместе». А я думаю: «Слушайте, ну не полякам, не Дуде и Моравецкому об этом говорить», - заявил белорусский лидер.