Агентство социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения отправило в санатории и лечебные учреждения еще 94 человека с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов - ветеранов второй карабахской войны и детей-инвалидов (в сопровождении одного из родителей).

Часть из них была отправлена на реабилитационные процедуры в центре физиотерапии «Дуздаг» и термального источника «Даридаг», а остальные – на реабилитационные процедуры в Нахчыванский лечебно-диагностический центр. Отправка состоялась из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Отмечается, что с начала 2021 года Агентство социального обеспечения направило в санатории и лечебные центры в общей сложности 1954 привилегированных лица.