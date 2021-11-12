По словам депутата парламента от оппозиции Саломе Самадашвили, в ближайшее время в Грузию прибудет большое количество депутатов Европарламента, и их миссия будет заключаться в «оказании давления на правительство», передает Interpressnews.ge.

Самадашвили отметила, что еще одной целью визита депутатов Европарламента в Грузию станет проверка состояния здоровья Михаила Саакашвили.

«В ближайшее время Грузию посетит большое количество европейских коллег. У них будет миссия по наблюдению за ситуацией вокруг третьего президента Грузии, а также оказанию серьезного давления на правительство, чтобы оно открыто заявило о своих целях – повернуть страну в сторону России или НАТО», - сказала оппозиционный депутат.