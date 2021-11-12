Лукашенко назвал Ангелу Меркель «бабой крепкой»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о том, что в Европе не осталось сильных политиков, заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель – величина на фоне всех остальных. Об этом он сказал главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

«Ну как могла «мутер» Меркель прославиться в Германии? На их фоне она действительно была такой бабой крепкой, говоря по-русски. Хотя я не преувеличиваю ее роль, просто на их поле она была величиной. Да. А больше – никого», - сказал белорусский президент.

По его мнению, в Европе сегодня нет политиков, которые бы «радели за народ».

«А вот за свой карман, хорошо пожить, взятки и прочее... Никакой там свободы слова нет. Болтовня. Разлагающийся Запад», - отметил Александр Лукашенко.