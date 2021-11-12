Путин удивлен реакцией на использование Украиной Bayraktar

«Запад никак не реагирует на использование Украиной беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Донбассе», - заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент России Владимир Путин.

По его словам, теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский бодро рапортует о том, что они применяют Bayraktar.

«Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически», — сказал российский лидер.