Во второй половине дня в субботу, 13 ноября, вооруженные силы Армении со своих позиций в поселении Юхари Шорджа Басаркечарского района из огнестрельных оружий различного калибра, снайперских винтовок и гранатами обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кельбаджарского района. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны. Перестрелка в этом направлении продолжается.