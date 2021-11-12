Коронавирус в Азербайджане: свыше 2000 новых случаев

В Азербайджане за последние сутки выявили еще 2 001 случай заражения коронавирусом, 2 145 человек вылечились, 19 - скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Напомним, что накануне в Азербайджане выявили 2 334 случая заражения коронавирусом, скончались 25 человек.

За все время пандемии в Азербайджане подтвержден 558 431 случай инфицирования коронавирусом, 520 250 человек вылечились, 7 416 – умерли от осложнений COVID-19.