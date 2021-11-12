Шахматный Евро: Азербайджан против Сербии и Швеции

Сегодня в Словении проходит 2-й тур командного чемпионата Европы по шахматам. Мужская сборная Азербайджана играет с Сербией, а женская – со Швецией.

В матче Сербия - Азербайджан играются следующие партии:

Александр Инджич (2612) - Шахрияр Мамедъяров (2765)

Иван Иванишевич (2604) - Теймур Раджабов (2763)

Роберт Маркус (2609) - Гадир Гусейнов (2665)

Милош Перунович (2541) - Ниджат Абасов (2634).

Напомним, вчера азербайджанские шахматисты не оставили шансов сборной Италии – 4:0.

В противостоянии Швеция – Азербайджан соперничают:

Пиа Крамлинг (2457) - Гюнай Мамедзаде (2459)

Инна Агрест (2258) - Гюльнар Мамедова (2395)

Елена Андрич (2041) - Ханым Баладжаева (2369)

Маргарита Заритовская (2040) - Ульвия Фаталиева (2309).

Наша команда на старте также со счетом 4:0 уверенно обыграла сборную Турции.

Рейтинг-фаворитом мужского турнира является сборная России (средний рейтинг – 2728). Азербайджан (2717) на 2-м месте. Всего здесь участвуют 39 мужских команд. Женская сборная Азербайджана является 5-й по рейтингу (2383) после России, Грузии, Польши и Украины. В женском турнире играет 31 команда.

Напомним, в 2019 году наши шахматистки стали бронзовыми призерами Евро. А мужская сборная Азербайджана трижды выигрывала командный чемпионат Европы – в 2009-м, 2013-м и 2017-м.

Нынешний Евро будет состоять из 9 туров и завершится 21 ноября.