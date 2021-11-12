На Каспии задержали браконьеров
Генпрокуратура Азербайджана и Государственная пограничная служба опубликовали совместное заявление о выявлении подразделением Береговой охраны ГПС за последние дни 8 фактов незаконного вылова осетровых рыб общим весом 114 кг 630 гр, а также обнаружении семи случаев массового использования запрещенных рыболовных снастей.
За незаконный вылов рыбы задержаны 20 человек, 12 из которых жители Шабранского, четверо – Хачмазского, двое - Сиязанского и еще двое – Нефтчалинского районов Азербайджана.