Лукашенко: США взяли Макрона и «опустили» в океан

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о возможных санкциях в отношении официального Минска со стороны европейских стран, обвинил США во вмешательстве в дела Европейского Союза.

«Смотрите, наступили на хвост австралийцам - они на 50 или 60 миллиардов долларов отказались от подлодок Франции. То есть американцы взяли за шиворот, и этого Макрона с Францией «опустили» в Атлантический океан. Вот их политика», - сказал белорусский лидер.

По его словам, в Евросоюзе должна быть мощь, а «американцы должны, подплывая к ЕС на кораблях и подводных лодках, дрожать, заранее просить разрешения подойти.



«А США их прослушивают по всем направлениям: и телефоны, и так далее, и так далее. И тишина. Заявление в СМИ кто-то сделал - и тишина. Вот она, Европа. То же самое и Америка. Безумцы», - заключил Лукашенко.