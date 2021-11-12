Турция заявила о ликвидации террористов в Сирии
Турецкий спецназ ликвидировал на севере Сирии двух боевиков сирийского крыла террористической организации PKK – YPG, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, боевики YPG/PKK были уничтожены при попытке проникновения в зону антитеррористической операции «Источник мира».
«Попытка дестабилизации ситуации в зоне операции «Источник мира» были пресечены турецкими военными», - говорится в сообщении Минобороны Турции.