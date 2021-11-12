Проармянский Сатановский: Россия была обязана ликвидировать террориста в Карабахе

Российский ученый и политолог Евгений Сатановский сообщил, что со стороны радикалов из Армении стали раздаваться угрозы атаковать российских миротворцев, если те выдадут Азербайджану гражданина Армении Норайра Мирзояна, бросившего гранату в сторону азербайджанских военнослужащих на посту вблизи города Шуша, передает «Московский комсомолец».

Напомним, что в результате этого инцидента получил ранения сержант Хафиз Насибов и еще двое азербайджанских военнослужащих.

«Инцидент с задержанием армянина, бросившего гранату в азербайджанских военных в Карабахе, сопровождающийся угрозами армянских радикалов начать атаки на российских миротворцев, если его выдадут Азербайджану, более чем показателен», - отметил в своем Telegram-канале Сатановский, напомнив также, что армянские ультранационалисты устроили в годовщину завершения второй карабахской войны демонстрацию перед российским посольством с обвинениями Москвы.