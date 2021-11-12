Проармянский Сатановский: Россия была обязана ликвидировать террориста в Карабахе
Российский ученый и политолог Евгений Сатановский сообщил, что со стороны радикалов из Армении стали раздаваться угрозы атаковать российских миротворцев, если те выдадут Азербайджану гражданина Армении Норайра Мирзояна, бросившего гранату в сторону азербайджанских военнослужащих на посту вблизи города Шуша, передает «Московский комсомолец».
Напомним, что в результате этого инцидента получил ранения сержант Хафиз Насибов и еще двое азербайджанских военнослужащих.
«Инцидент с задержанием армянина, бросившего гранату в азербайджанских военных в Карабахе, сопровождающийся угрозами армянских радикалов начать атаки на российских миротворцев, если его выдадут Азербайджану, более чем показателен», - отметил в своем Telegram-канале Сатановский, напомнив также, что армянские ультранационалисты устроили в годовщину завершения второй карабахской войны демонстрацию перед российским посольством с обвинениями Москвы.
При этом Сатановский назвал обоснованными опасения азербайджанской стороны в том, что если бросившего гранату мужчину выдадут Еревану, то он останется на свободе или скоро там окажется.
«В принципе, человек, нарушивший перемирие, гарантом которого стала Россия, должен быть ликвидирован на месте. Кто он – неважно», - считает политолог. Сатановский добавил, что любая группировка, какой угодно направленности, которая атакует после этого российских миротворцев, также должна быть уничтожена, как и ее лидеры, выступившие с подобными угрозами.
«Такой исход должен быть неотвратимой реальностью, которая известна всем в мире и всем в регионе», - высказал мнение эксперт, добавив, что, по его мнению, никакие другие меры здесь работать не будут.
Также Сатановский отметил, что никто не станет благодарить Россию за спасение остатков армянского населения Карабаха. «Чем больше для кого-то сделал и кому-то что-то дал, тем больше тебя обвиняют в том, что сделал мало и дал недостаточно», - отметил политолог.
«Вот и имеем то, что имеем», - подытожил ученый.