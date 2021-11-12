Крупная операция в Стамбуле: изъято 4 миллиона фальшивых долларов

В ходе полицейской операции в Стамбуле было изъято 40 тысяч фальшивых 100-долларовых купюр, а также 500 тысяч британских фунтов на общую сумму 4 миллиона долларов США, сообщает TRT Haber.

Накануне в турецкие правоохранительные органы поступила информация, что некоторые люди, живущие за границей, связались с частным лицом с целью изготовления поддельной иностранной валюты в Турции в арендованном помещении в стамбульском районе Зейтинбурну.

В ходе операции стало известно, что задержанный превратил свое рабочее место в монетный двор с печатными станками, голограммами и образцами поддельных денег.