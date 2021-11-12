Полад Бюльбюльоглы по поручению Ильхама Алиева в Дагестане… На встречах Меликов, Кажлаев, Магомедов

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Накануне, 12 ноября, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым посетил Республиканскую школу искусств для особо одаренных детей в Махачкале и встретился с ее художественным руководителем и директором народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым. Полад Бюльбюльоглы от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева вручил Мураду Кажлаеву Почетный диплом президента Азербайджана за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией. Ранее композитор был удостоен ордена «Достлуг» («Дружба») за плодотворную деятельность по развитию азербайджанской культуры и укреплению сотрудничества в области музыкального искусства между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

«Ваше творчество занимает достойное место в истории советской и российской музыкальной культуры. Будучи многогранным и полным ярких идей человеком, вы работали в разных жанрах и стилях, создавая произведения, которые уже сегодня по праву считаются классикой. В Азербайджане, где прошли ваше детство и юность, где вы учились и постигали азы мастерства, вас любят и высоко ценят», – зачитал приветственный адрес от президента Ильхама Алиева посол Азербайджана. «Огромное спасибо за внимание и награду. Это большая честь для меня, когда руководители такого уровня интересуются нашей школой и бытом. Для меня Азербайджан – это действительно большая жизнь и большая планета. Особенно я стал это замечать в последние годы, с возрастом. Я действительно вырос в прекрасной республике», – поделился своими воспоминаниями об Азербайджане Кажлаев, отметив большой исторический и культурный потенциал этого государства. При этом он высоко оценил творчество азербайджанских исполнителей и композиторов, в том числе и Полада Бюльбюльоглы.

Отдельные слова благодарности народный артист СССР произнес в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и передал в музей посольства соседнего государства уникальный документ – письмо Гейдара Алиева, написанное им лично в 1993 году. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, также поздравил выдающегося земляка с высокой наградой. «Все мы в Дагестане живем дружно, в том числе благодаря тем замечательным деятелям искусства, которые в песнях, музыке, стихах нас всех объединяют. Это относится и к Мураду Магомедовичу, и к Поладу Бюльбюльоглы. Хотел бы поблагодарить Ильхама Гейдаровича за внимание к нашим героям и передать ему самые добрые пожелания», – сказал С.Меликов, подчеркнув, что нужно дальше развивать школу одарённых детей, делая ее достоянием будущего. Также в ходе встречи собравшиеся обсудили возможность обмена между детскими творческими коллективами Дагестана и Азербайджана.