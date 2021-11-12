В отношениях Ирана и Саудовской Аравии тает лед
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан заявил, что Иран и Саудовская Аравия могут возобновить работу своих консульств, передает France 24.
Он выразил надежду, что переговоры между Тегераном и Эр-Риядом будут продолжены, добавив, что страны уже достигли достаточного прогресса, позволяющего смотреть в будущее более оптимистично.
«Переговоры до сих пор носили открытый характер, но не принесли результатов. Мы привержены серьезным переговорам с Ираном в областях, которые беспокоят нас и других стран региона. Это позволяет нам иметь нормальные отношения с нашим соседом Ираном», - заявил глава МИД.
На вопрос, заинтересованы ли саудовцы в проведении еще одного раунда переговоров с официальным Тегераном, Файсал бин Фархан ответил, что переговоры будут продолжены.
Отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы консульств в обеих странах, министр сказал, что королевство определенно готово рассмотреть все предложения и вопросы, если они будут серьезными и принесут результат.
Напомним, что Иран и Саудовская Аравия не имеют дипломатических отношений с января 2016 года после нападения на посольство королевства в Тегеране и после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя шейха Нимра аль-Нимра.