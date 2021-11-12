Ученые объяснили высокую заразность штамма Delta

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, объясняет, почему Delta так легко распространяется и так быстро заражает людей, передает Cursor.

Прошлой весной руководитель исследования Бинг Чен показал, как несколько более ранних штаммов SARS-CoV-2 стали более заразными, чем исходный вирус. Каждый штамм получил генетическое изменение, которое стабилизировало спайковый белок — поверхностный белок, на котором основаны современные вакцины. Эта мутация увеличила способность варианта проникать в клетки.

Штамм Delta, который появился вскоре после этого, является наиболее заразным из известных на сегодняшний день.

«Мы думали, что должно произойти что-то совсем другое, потому что Delta выделяется среди всех вариантов. Мы обнаружили свойство, которое, как мы думаем, объясняет его способность к передаче и до сих пор кажется уникальным для данного штамма», - говорит ученый.