Ученые объяснили высокую заразность штамма Delta
Новое исследование, опубликованное в журнале Science, объясняет, почему Delta так легко распространяется и так быстро заражает людей, передает Cursor.
Прошлой весной руководитель исследования Бинг Чен показал, как несколько более ранних штаммов SARS-CoV-2 стали более заразными, чем исходный вирус. Каждый штамм получил генетическое изменение, которое стабилизировало спайковый белок — поверхностный белок, на котором основаны современные вакцины. Эта мутация увеличила способность варианта проникать в клетки.
Штамм Delta, который появился вскоре после этого, является наиболее заразным из известных на сегодняшний день.
«Мы думали, что должно произойти что-то совсем другое, потому что Delta выделяется среди всех вариантов. Мы обнаружили свойство, которое, как мы думаем, объясняет его способность к передаче и до сих пор кажется уникальным для данного штамма», - говорит ученый.
Используя два типа клеточных анализов, исследователи продемонстрировали, что шипованный белок Delta особенно хорошо подходит для слияния мембран. Это позволило смоделированному Delta-вирусу инфицировать клетки человека намного быстрее и эффективнее, чем другие пять вариантов SARS-CoV-2. Они визуализировали спайковые белки из вариантов Delta, Kappa и Gamma и сравнили их с шипами из ранее охарактеризованных вариантов G614, Alpha и Beta.
«Первое, что мы заметили в Delta, это то, что произошло большое изменение NTD, которое отвечает за его устойчивость к нейтрализующим антителам. RBD также изменился, но это привело к небольшому изменению устойчивости к антителам. Delta по-прежнему оставалась чувствительной ко всем тестированным нами антителам, нацеленным на RBD», - заключил ученый.