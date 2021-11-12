МИД России: Вашингтон стал агрессивнее

«В действиях Вашингтона и его союзников прослеживается негативная тенденция ко все более жестким выпадам против Москвы», - заявил МИД России, передает РИА Новости.

«На площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН страны, повязанные евроатлантической солидарностью, а также их клиенты и сателлиты стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР. На свет вновь вытаскивается инспирированное Великобританией «дело Скрипалей» и мнимое отравление Алексея Навального», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что официальный Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств своих обвинений. В свою очередь, Германия, Франция и Швеция наотрез отказываются взаимодействовать с Москвой по поводу расследования того, где, когда и при каких обстоятельствах за пределами России в биоматериалах Навального оказалось отравляющее вещество.

В МИД сообщили, что этим они нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия и международные договоренности о правовой помощи.