Франция и США обсудили Украину и Иран
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом говорится в официальном Twitter главы французского внешнеполитического ведомства.
«Я провел сегодня вечером переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, чтобы обсудить ситуацию на Украине в контексте нынешней напряженности», - написал Ле Дриан.
Он также отметил, что в ходе переговоров обсуждалась тема возобновления переговоров с Ираном.