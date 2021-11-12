«Мы сейчас едем в отделение полиции Сабаильского района, чтобы забрать сына», - сказал он.

Школьник Эльджан Гулиев нашелся на территории бакинского бульвара. Об этом агентству АПА сообщил отец подростка Эльман Гулиев.

* * * 22:51



Проживающий в 12-м микрорайоне города Сумгаит 13-летний Эльджан Гулиев сегодня днем отправился к репетитору, однако домой не вернулся. Учительница сообщила, что подросток на занятия тоже не приходил.

Сообщается, что его телефон был обнаружен в кустах в одном из дворов Сумгаита.

Выходя из дома он был одет в коричневый свитер, черные брюки, с собой была коричневая сумка. Тем, кто видел мальчика, просят обратиться в полицию или связаться по номеру 070 422-91-94.