Правящая партии Грузии: друзья Саакашвили – наши враги
«Правительство «Грузинской мечты» отказывается сотрудничать с западными политиками, которые сомневаются в справедливости грузинского правосудия и не считаются с законами страны из-за своей предвзятости». Об этом говорится в заявлении председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе.
Говоря о скандале, возникшем после того, как Минюст не позволил делегации европейских политиков встретиться в тюрьме с экс-президентом Михаилом Саакашвили, Кобахидзе назвал «давним лоббистом «Единого национального движения» одного из членов делегации - депутата Европарламента Анну Фотыгу.
«Фотыга лоббировала эту политическую силу, даже когда режим Саакашвили убивал, насиловал, грабил предприятия, похищал независимые СМИ и передавал территории России, называла Михаила Саакашвили политическим заключенным. Таким людям я хочу задать простой вопрос: «Знают ли они грузинское государство? А если знают, считают ли, что правосудие и верховенство закона – это обязательный атрибут государства?», — написал председатель правящей партии.
Кобахидзе добавил, что подавляющее большинство зарубежных партнеров правильно оценивают события в Грузии и «объективно относятся, с одной стороны, к грузинской государственности и правительству, а с другой — к Михаилу Саакашвили и «Национальному движению».
«Большинство из них признают, что Михаил Саакашвили справедливо отбывает наказание», — подчеркнул он.
При этом политик снова повторил позицию правительства по поводу ареста Саакашвили: «Михаил Саакашвили должен полностью отбыть наказание, и из-за его необоснованных требований правительство не должно подвергать безопасность врачей, пациентов или сотрудников правоохранительных органов ненужному риску».
«Учитывая все вышесказанное, проблема проста — либо эти люди признают, что Грузия является государством и государство должно принимать законы, либо нам придется называть их покровителями преступников. Они должны показать, что они друзья Грузии, а не друзья Саакашвили и его товарищей по криминальной команде», — заключил Кобахидзе.