Правящая партии Грузии: друзья Саакашвили – наши враги

«Правительство «Грузинской мечты» отказывается сотрудничать с западными политиками, которые сомневаются в справедливости грузинского правосудия и не считаются с законами страны из-за своей предвзятости». Об этом говорится в заявлении председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе.

Говоря о скандале, возникшем после того, как Минюст не позволил делегации европейских политиков встретиться в тюрьме с экс-президентом Михаилом Саакашвили, Кобахидзе назвал «давним лоббистом «Единого национального движения» одного из членов делегации - депутата Европарламента Анну Фотыгу.

«Фотыга лоббировала эту политическую силу, даже когда режим Саакашвили убивал, насиловал, грабил предприятия, похищал независимые СМИ и передавал территории России, называла Михаила Саакашвили политическим заключенным. Таким людям я хочу задать простой вопрос: «Знают ли они грузинское государство? А если знают, считают ли, что правосудие и верховенство закона – это обязательный атрибут государства?», — написал председатель правящей партии.