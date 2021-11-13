Сломанный грузовик парализовал движение в Армении видео
На межгосударственной дороге Горус – Татев – Кафан сломался грузовик, в результате чего на несколько часов трасса, ведущая к югу страны, была заблокирована, сообщает news.am.
На межгосударственной дороге Горус – Татев – Кафан сломался грузовик, в результате чего на несколько часов трасса, ведущая к югу страны, была заблокирована, сообщает news.am.
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