Адвокат заявил, что Михаила Саакашвили пытают в тюрьме

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что его подзащитный подвергается психологическим пыткам.

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он находится под постоянной психологической пыткой: ему не разрешается открывать окно и выключить свет в камере. На любые действия экс-президента сотрудники тюрьмы отвечают угрозой. Он практически не может спать из-за света и шума. Согласно международным конвенциям, это является жестокой формой пыток», - сказал Гварамия, выступая перед журналистами.

Он также призвал Омбудсмена Грузии создать совет на паритетных началах под его эгидой и включить туда 8 врачей, которые будут следить за его здоровьем.