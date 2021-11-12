Участники климатической конференции в Глазго согласовали итоговое заявление

«Я приношу извинения всем делегатам за то, как проходил этот процесс, и глубоко сожалею по поводу изменений, внесенных в текст итогового заявления в последнюю минуту. Я понимаю сильное разочарование, однако, как отмечали и вы, было жизненно важно защитить этот пакет документов от угрозы неутверждения», - отметил он.

Делегаты более 200 стран, участвующих в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, согласовали тексты итоговых документов форума, заявил председатель COP26 Алок Шарма, передает ТАСС.

Принятый итоговый документ конференции ООН по климату содержит более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения.

Участники климатической конференции также согласовали правила применения статьи 6 Парижского соглашения, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.

Кроме того, в подвергавшееся многочисленным правкам итоговое заявление COP26 вошел пункт о необходимости стремления к удержанию роста глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века.