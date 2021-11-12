Крупная хакерская атака на серверы ФБР
Неизвестный хакер взломал сервер ФБР и разослал спам-письма по меньшей мере 100 000 человек, сообщает NBC News.
Мотивы злоумышленника неизвестны. Также под вопросом остается способ получения доступа к системе электронной почты ФБР.
Издание отмечает, что электронное письмо представляло собой технически бессвязное предупреждение, в котором упоминалось об эксперте по кибербезопасности Винни Троя, а также о киберпреступной группе под названием The Dark Overlord. Автор письма также заявил, что связан с Министерством внутренней безопасности.