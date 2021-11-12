«Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который 44-й день голодает в грузинской тюрьме, стало еще хуже». Об этом в соцсетях написала его возлюбленная, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

По ее словам, вечером 13 ноября состояние экс-президента Грузии серьезно изменилось в худшую сторону.

«Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму», – написала Ясько.