Пентагон скрыл информацию об авиаударе по Сирии в 2019 году, который привел к смерти 80 человек, сообщает газета The New York Times.

Согласно проведенному изданием расследованию, 18 марта 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 скинул бомбу на толпу людей, находившихся в поле близ населенного пункта Эль-Багуз. Сообщается, что в результате авиаудара погибли 80 человек, однако последовавшие затем рапорты и доклады преуменьшали ущерб. Независимое расследование инцидента было заморожено, авиаудар не предан широкой огласке.

На этой неделе газета направила всю собранную ей информацию в Центральное командование. В ведомстве признали факт авиаудара, однако считают, что он был оправдан. По словам американских военных, в результате авианалета были ликвидированы 16 боевиков ИГИЛ и четыре гражданских. В отношении остальных жертв в ведомстве заявили, что не смогли установить, являлись ли они террористами или мирными жителями.