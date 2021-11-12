В Москве заявили об успешном военно-техническом сотрудничестве с Анкарой

Отвечая на вопрос агентства о перспективах военно-технического сотрудничества (ВТС) с Турцией и возможных сроках подписания контракта на поставку Анкаре новой партии систем ПВО С-400 Шугаев сказал: «Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения».

По его словам, ВТС с Турецкой Республикой стабильно развивается, а интерес к системе С-400 «Триумф» проявляют многие страны региона.

В декабре 2017 года Турция купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы за $2,5 млрд. В декабре прошлого года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Москва ожидает от Анкары решений по поводу второй партии С-400. В США, в свою очередь, раскритиковали решение Анкары купить российские комплексы и исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. Кроме этого, в декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400.