Эрдоган назвал очередной бренд Турции

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Подвесной мост через пролив Дарданеллы, соединяющий Европу с Азией, президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал очередным брендом стремительно развивающейся Турции. Anadolu сообщает, что накануне глава турецкого государства ознакомился с ходом строительства моста. Он напомнил, что строительство осуществляется по модели государственно-частного партнерства: «построй-управляй-передай».

«Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Особое место в мировой торговле занимают наши проливы. Их значимость растет», - сказал турецкий лидер. В присутствии турецкого лидера начался монтаж последней части пролета конструкции моста, названного «Чанаккале 1915» - в честь исторической победы турецкой армии в Первой мировой войне. В строительстве моста принимают участие 649 инженеров и 5 095 рабочих. Каждая из 87 частей пролета моста весит 700 тонн: ширина 45 метров, длина - 48 метров.