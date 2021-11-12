Эрдоган назвал очередной бренд Турции
Подвесной мост через пролив Дарданеллы, соединяющий Европу с Азией, президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал очередным брендом стремительно развивающейся Турции.
Anadolu сообщает, что накануне глава турецкого государства ознакомился с ходом строительства моста. Он напомнил, что строительство осуществляется по модели государственно-частного партнерства: «построй-управляй-передай».
«Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Особое место в мировой торговле занимают наши проливы. Их значимость растет», - сказал турецкий лидер.
В присутствии турецкого лидера начался монтаж последней части пролета конструкции моста, названного «Чанаккале 1915» - в честь исторической победы турецкой армии в Первой мировой войне.
В строительстве моста принимают участие 649 инженеров и 5 095 рабочих. Каждая из 87 частей пролета моста весит 700 тонн: ширина 45 метров, длина - 48 метров.
У нового моста, строительство которого ведется с марта 2017 года, будет самый длинный в мире центральный пролет - в 2 023 метра. Цифра не случайна, она напоминает о «Проекте развития Турции 2023», нацеленном на включение Турции в десятку мировых экономических держав.
Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает триста метров. Длина моста составит 3,7 км и станет важным звеном 101-километровой автомагистрали Малкара - Чанаккале. Соединения башен и элементы моста будут окрашены в красный и белый - цвета турецкого флага.
Общая длина шести полосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы достигнет 4 608 метров. Благодаря мосту время в пути через пролив Дарданеллы сократится до 6 минут. Реализация проекта позволит создать альтернативный и более короткий маршрут из Стамбула в Эгейский регион страны. Новый транспортный маршрут внесет значимый вклад в развитие туризма, облегчит поставки товаров с запада и северо-запада Турции, облегчит транспортные перевозки между Азией и Европой.
Подвесной мост через пролив Дарданеллы планируется сдать в эксплуатацию к 18 марта 2022 года. Именно в этот день в 1915 году в ходе битвы при Чанаккале турецкая артиллерия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу.